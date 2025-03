Pogba, ci siamo! In campo dopo la Juve e la squalifica: colloqui partiti

Dicono che Paul Pogba stia lucidando gli scarpini, impaziente di tornare su un campo di calcio. Tra una vista alla Mecca (in coincidenza con l’inizio del Ramadan) e incontri più o meno “di mercato”, quel tempo si sta infatti avvicinando sempre più. Manca ormai solo una settimana all’11 marzo, giorno in cui terminerà la squalifica per doping inflittagli in seguito all’uso di testosterone. Da tempo, ben prima che si avvicinasse la scadenza della squalifica, si sono diffuse indiscrezioni circa la futura destinazione del centrocampista francese, con il Marsiglia che veniva accreditato di un interesse concreto, confermato dallo stesso ds Benatia, ex calciatore di Juventus e Roma.