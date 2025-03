Huijsen, Real Madrid e non solo: l'ex Juve attira le big. E la clausola...

Il difensore, 19 anni, ha una clausola rescissoria nel suo contratto con i Cherries di circa 50 milioni di sterline (pari a 60 milioni di euro), una cifra che potrebbe portare a un notevole guadagno per il club inglese, considerando che il difensore è stato acquistato dalla Juventus solo la scorsa estate. La clausola permette al Bournemouth di fare un grande profitto nel caso in cui uno dei top club europei, come il Real Madrid, decidesse di acquistarlo. Il giovane olandese è uno dei punti di forza della squadra di Iraola in questa stagione, contribuendo in modo significativo al buon percorso del Bournemouth, che sta attualmente lottando per un posto nelle competizioni europee.

Lo spagnolo ha attirato l'attenzione di diversi club di primo livello, tra cui anche Bayern Monaco e Liverpool, che in passato hanno mostrato interesse per lui. Le sue performance sono state notevoli, con statistiche che confermano la sua eccellente forma. Nonostante sia legato al Bournemouth fino al 2030, la clausola rescissoria di 50 milioni di sterline, che entrerà in vigore questa estate, potrebbe aprire la porta a una trattativa con il Real Madrid, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. La difesa del Real Madrid, infatti, è stata messa sotto pressione in questa stagione a causa degli infortuni che hanno coinvolto alcuni dei suoi titolari, come David Alaba, Antonio Rudiger e Dani Carvajal. Per far fronte a queste difficoltà, l'allenatore Carlo Ancelotti ha dovuto adattare diversi giocatori.