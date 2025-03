Chiesa, che futuro? Slot non lo vuole, il Liverpool lo vende

Federico Chiesa è stato protagonista fin qui di una stagione ben al di sotto delle aspettative con il Liverpool . Arrivato in Inghilterra alla fine dello scorso mercato estivo dopo essere stato messo fuori rosa dalla Juventus , il talento classe 1997 non ha infatti mai convinto Arne Slot . Tra ritardi di condizione, infortuni ed una concorrenza spietata, le occasioni per scendere in campo sono state pochissime. Una situazione a cui gli ormai prossimi campioni d'Inghilterra sembrano voler porre rimediato già in estate, con un nuovo trasferimento.

Chiesa-Liverpool, è già finita? Slot lo vende

La sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Psg, che ha decretato l'eliminazione del Liverpool ai calci di rigore, è stata l'emblema della stagione di Federico Chiesa. L'ex Juve non è infatti riuscito a disputare nemmeno un minuto in campo, con Arne Slot che ha preferito inserire un Gakpo a mezzo servizio dopo l'infortunio. Una bocciatura netta, evidenziata dai numeri del classe 1997 che ha accumulato 10 presenze con appena 371 minuti totali in tutte le competizione. In questo momento Chiesa non riceverebbe neanche la medaglia di campione d'Inghilterra, visto che è sceso in campo solo tre volte in Premier League. Una situazione insostenibile sia per il Liverpool che per il calciatore, ormai fuori dal giro della Nazionale, e che potrebbe essere risolta in estate con un nuovo trasferimento.

Chiesa di nuovo sul mercato: ritorno in Italia possibile

Federico Chiesa era stato acquistato a titolo definitivo dal Liverpool per 15 milioni di euro, bonus compresi. Una vera e propria scommessa per i Reds che hanno voluto provare a puntare sull'ex talento bianconero, strappandolo alla concorrenza del Barcellona. In estate però con ogni probabilità sarà addio, con Chiesa che dovrà scegliere molto attentamente la sua prossima destinazione. Un ritorno in Serie A è possibile, a patto che il calciatore decida di rinunciare ad una parte del suo attuale stipendio. Una soluzione che sarebbe gradita anche al ct Luciano Spalletti in vista del Mondiale 2026, dove Chiesa potrebbe finalmente tornare protagonista in azzurro. Le altre possibilità, calcisticamente meno affascinanti, sono invece rappresentate dalla Mls e dall'Arabia Saudita.