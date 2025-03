Xavi è libero e si candida: “A giugno decido, voglio vincere ancora”

"Questi mesi gli sono stati utili per staccare, per viaggiare e trascorrere del tempo con la famiglia, anche perché non ho avuto anni sabbatici dopo il ritiro". A dirlo è Xavi Hernandez, che intervistato da France Football ha dichiarato di volere tornare ad allenare a partire della prossima stagione. L'ex centrocampista e allenatore del Barcellona (2021-2024), è rimasto senza squadra dopo l'esonero dalla panchina blaugrana nel maggio 2024: stagione conclusa con il secondo posto in Liga e le eliminazioni ai quarti di finale in Champions (contro il Psg) e Coppa di Spagna (contro l'Athletic Bilbao). Il profilo del tecnico è stato accostato ad alcuni club europei, tra cui la Juventus come aveva scritto L'Equipe.