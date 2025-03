Gatti, irrompe il Napoli! Il difensore Juve in cima alla lista di Manna

Lucca, Napoli contro Inter anche sul mercato

Per l'attacco del Napoli il nome di Lucca dell'Udinese sarebbe il profilo attenzionato come vice Lukaku. Come riportato dall'emittente sul centravanti friulano, che fino ad ora ha all'attivo 10 reti in Serie A, ci sarebbe anche l'interesse dell'Inter. Per il classe 2000 già lo scorso inverno si erano fatte avanti diverse squadre, come ad esempio Milan, Atalanta e Roma. Per la campagna acquisti estiva l'interesse delle big non sembrerebbe essere scemato, attualmente tra le società più interessate per l'attaccante piemontese quella azzurra e quella nerazzurra (con quest'ultima che seguirebbe con interesse anche Santiago Castro del Bologna e Nikola Krstovic del Lecce). La stagione sta per entrare nel vivo, ma il Napoli guarda già con attenzione ai rinforzi in vista del prossimo campionato.