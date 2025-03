Huijsen, Real Madrid impressionato! La valutazione fotografa il rimpianto Juve

Continua inesorabile la scalata di Dean Huijsen. Dopo aver conquistato un posto da protagonista in Premier League, alla guida della retroguardia del Bournemouth, l'esordio con la Nazionale spagnola in Nations League è stato a dir poco dirompente: giocate da veterano condite persino da un assist. Prestazioni che non restano senza spettatori, su tutti il Real Madrid che ha messo nel mirino il difensore ex Juventus, tanto che in patria definiscono il passaggio ai blancos come una mera formalità. A confermarlo, indirettamente, è stato anche il suo compagno di club Justin Kluivert che solo pochi giorni fa commentava così: "Huijsen non sarà con noi la prossima stagione".