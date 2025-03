Sancho, ve lo ricordate? Altro flop al Chelsea, ora vuole tornare a Dortmund

Scoppia il caso Jadon Sancho in casa Chelsea . Il calciatore inglese è arrivato a Londra in estate in prestito dal Manchester United ma starebbe già pensando ad un futuro lontano dalla Premier League : come riporta il quotidiano tedesco Bild, avrebbe già comunicato la sua intenzione di tornare al Borussia Dortmund nella prossima sessione di mercato.

Sancho e la clausola Chelsea-United

Nel contratto di Sancho, però, c’è una particolare clausola: se i Blues dovessero arrivare almeno 14esimi in Premier League, sarebbero obbligati ad acquistare il giocatore a titolo definitivo versando circa 30 milioni di euro allo United o, in alternativa, a pagare ‘solo’ 6 milioni di euro, sempre ai Red Devils, per evitare la clausola. L’inglese, intanto, come riferiscono in Germania, ha espresso l’intenzione di lasciare il Chelsea e tornare a giocare in Bundesliga per vestire ancora una volta la maglia del Borussia. Sul giocatore, accostato spesso alla Juventus in estate, ci sarebbe inoltre il forte interesse del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. In Inghilterra Sancho, tra Manchester e Chelsea, non è riuscito ad imporsi e ha spesso deluso: in questa stagione con i Blues ha giocato 29 volte in totale e ha realizzato appena due reti. E pensa già al ritorno a Dortmund, dove invece ha regalato grandi soddisfazioni.