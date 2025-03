Brasile umiliato dall'Argentina, Dorival Junior sotto accusa. Torna il nome di Ancelotti

Una sconfitta che non si può archiviare come "una partita storta". In Brasile perdere il derby sudamericano con l'Argentina è già tanta roba, ma lasciare il campo con l'1-4 sulle spalle e in campo la festa dei rivali che hanno già staccato il pass per i Mondiali, è davvero troppo. Ecco perché la panchina del ct verdeoro, Dorival Junior, torna a scricchiolare rumorosamente. Secondo "O Globo" venerdì il presidente Ednaldo Rodrigues, appena riconfermato numero 1 confederale, incontrerà il tecnico che, da parte sua, nella conferenza stampa post-partita, pur ammettendo la pesantezza del ko, ha assicurato che il Brasile saprà riprendersi e che sa come sistemare le cose.