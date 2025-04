De Cuyper-Juve se Cambiaso va al City, ma il Milan...: l'intrigo di mercato

TORINO- Il Belgio ha prodotto una grande generazione di calciatori che ha forse raccolto meno di quanto sarebbe stato lecito attendersi a livello di Nazionale: la generazione di De Bruyne, di Lukaku, di Hazard, di Courtois e via discorrendo... Ma è un serbatoio che continua a rifornire la selezione di calciatori di qualità per provare a restare ai vertici del calcio internazionale anche per i prossimi anni. Tra questi ha sicuramente un posto di rilievo Maxim De Cuyper, 24 anni, già nel giro della selezione guidata da Rudi Garcia e colonna del Bruges che ha sfidato in Champions League in stagione le italiane Atalanta e Juventus. I bianconeri hanno avuto l’opportunità di vederlo all’opera da vicino il 21 gennaio in una partita certo non memorabile: uno dei numerosi pareggi della Juve targata Thiago Motta, in un confronto bloccato e senza squilli fino allo zero a zero finale. Ma Giuntoli non aveva certo bisogno dello scontro diretto per conoscere il terzino sinistro che, nelle idee bianconere, può essere una soluzione nel caso in cui Cambiaso (coetaneo di De Cuyper, entrambi del 2000) dovesse partire tra qualche mese, nella prossima sessione di mercato.