Huijsen mania, non solo Real Madrid! "C'è anche il top della Premier"

Huijsen e l'addio alla Juve

E alla fine chi si mangia le mani è la Juventus, che ha lasciato partire a cuor leggero il suo gioiellino della difesa per ritrovarsi a pagare quasi 20 milioni Kelly a giugno. Dean nella passata stagione aveva fatto il suo esordio con la Vecchia Signora subentrando a San Siro contro il Milan, per poi essere girato in prestito alla Roma prima di tornare alla base in estate. Un addio decisamente non vissuto nel migliore dei modi dal diretto interessato, che in una recente intervista a Marca ha affermato: "Trattato male dalla Juve? Forse. Capisco che volessero vendermi o fare qualsiasi cosa di cui il club avesse bisogno la scorsa estate, ma sono arrivato il primo giorno dopo la pausa estiva e mi hanno detto che dovevo andare, ma che non mi avrebbero costretto. E poi sì, mi hanno costretto, mi hanno fatto allenare da solo e cose del genere. È stato un po' brutto, anche perché ero lì da tre anni, dall'Under 17, e volevo solo provare a giocare con la prima squadra della Juve. La verità è che a volte il calcio è duro. Ero un po' triste, turbato... Ma è quello che è, è quello che è. Se pensassero che sono una buona prospettiva per una vendita, allora lo accetterei".