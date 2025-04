Cambiaso e Huijsen, mercato da top: City e Real Madrid fanno sul serio

Con l'avvicinarsi del calciomercato estivo, sono in aumento le voci delle possibili operazioni che riguardano la Juventus . Tra i più chiacchierati c'è sicuramente Andrea Cambiaso , già protagonista a gennaio con l'interesse del Manchester City di Pep Guardiola. Una trattativa che potrebbe riaccendersi già a giugno, nonostante la volontà di rimanere in bianconero espressa dall'agente . Grande curiosità poi anche per Dean Huijsen che, dopo l'eccellente stagione al Bournemouth in Premier League, potrebbe fare il salto di qualità in una big.

Manchester City, non solo Cambiaso: occhi su Udogie

Il Manchester City sembra essere intenzionato ad investire pesantemente per rafforzare il ruolo di terzino sinistro in estate. Oltre ad Andrea Cambiaso, che resta nella lista degli obiettivi, gli inglesi starebbero monitorando anche le prestazioni di Destiny Udogie. L'ex Udinese è visto come un calciatore perfetto per il sistema di Guardiola, ma il Tottenham sembrerebbe non intenzionato a privarsi di lui. Da capire quelli che potranno essere gli eventuali margini di trattativa anche con la Juventus, dopo il rifiuto di cedere Cambiaso a gennaio nonostante l'importante offerta economica.

Cambiaso, i numeri in stagione

Andrea Cambiaso è stato fin qui protagonista di una stagione da alti e bassi con la Juventus. Dopo aver iniziato come un punto fisso di Thiago Motta, è stato utilizzato sempre meno anche a causa dell'infortunio alla caviglia rimediato ad inizio dicembre contro il Bologna. Un problema sottovalutato per stessa ammissione dal classe 2000, che ha faticato a ritrovare la miglior condizione possibile. Fin qui l'ex Genoa ha fatto registrare 36 presenze in tutte le competizioni con due gol e tre assist, saltando ben 11 partite per infortunio.