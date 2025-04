Cherubini, la mossa mercato accende Juve-Inter: occhi sul talento unico

C’è anche la Vecchia Signora tra i club che tengono d’occhio e stanno seguendo con attenzione la crescita di Giovanni Leoni . Il gioiellino del Parma è l’unico calciatore nato nel 2006 a giocare titolare in Serie A. Mica male come traguardo per uno dei giovani più promettenti del nostro calcio. Il centrale, al primo anno nella massima serie, si è ritagliato uno spazio sempre più importante, dimostrando di essere uno dei difensori più interessanti nel panorama calcistico italiano. Tanto che la scorsa estate il club ducale ha investito 5 milioni più 3 più bonus per assicurarselo, battendo la concorrenza delle big come Inter, Napoli e Juve. Sulle tracce di Leoni in estate c’era anche il Barcellona , su segnalazione di Andrea Mancini che nel frattempo aveva lasciato la Samp per approdare nell’area scouting del club catalano. Proprio Mancio jr e Nicola Legrottaglie sono stati gli scopritori del centrale diciottenne.

Juve e Inter, duello di mercato per Leoni

Ma andiamo con ordine: nel gennaio 2024 l’allora duo dirigenziale blucerchiato preleva Leoni dal Settore Giovanile del Padova per 1,2 milioni, lanciandolo in Serie B nella Sampdoria. Con Andrea Pirlo che non esita ad affidargli una maglia da titolare. Il resto è storia degli ultimi mesi con un’escalation dirompente che gli è valsa pure la chiamata nella nazionale Under 19, dove ormai ha il posto fisso. Prestazioni brillanti che hanno già indotto il Ceo del Parma, Federico Cherubini, a blindarlo a febbraio col rinnovo fino al 2029. Una mossa propedeutica ad avere la massima forza contrattuale in estate, quando in estate arrivano i top club a bussare dalle parti di Collecchio per il giovane enfant prodige nato a Roma. Tra le società più attive in tal senso Juve e Inter che lo stanno facendo monitorare spesso e volentieri dai propri scout. A Pasquetta il faccia faccia tra il Parma e la squadra di Igor Tudor: l’occasione giusta per Leoni per mettersi, ulteriormente, in mostra, fermando le punte della Vecchia Signora e convincere così la dirigenza bianconera di poter essere l’uomo giusto per puntellare e ringiovanire la difesa juventina in estate.

