Pogba, ma quale “pensione”: dopo la Juve spunta un top club

Dopo la fine della squalifica per doping nel mese di marzo, Paul Pogba è finalmente pronto a tornare in campo . Il centrocampista francese sta aspettando la fine della stagione per scegliere la sua prossima squadra, in cui si trasferirà a parametro zero. Per questo sono iniziate a circolare varie voci sulle preferenze dell'ex Juve, con alcune big che avrebbero mostrato il proprio interesse per il classe 1993.

Pogba, la preferenza per il futuro

Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, Paul Pogba vorrebbe trasferirsi in un campionato europeo in cui non ha ancora giocato per trovare nuovi stimoli. Da escludere quindi un ritorno in Serie A o in Premier League, mentre restano aperte le possibilità che portano in Ligue 1, Liga ed in Bundesliga. Da non esclufere a priori le piste che portano alla Mls e all'Arabia Saudita, dove Karim Benzema starebbe provando a convincere il centrocampista a raggiungerlo all'Al Ittihad. Pogba vorrebbe però restare in Europa per avere più possibilità di rientrare nella lista dei convocati della Francia di Didier Deschamps per il Mondiale del 2026.

Bayern Monaco, idea Pogba: la situazione

Nonostante l'importantissimo impegno odierno con il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter, il Bayern Monaco starebbe già iniziando a programmare la prossima stagione. Il club bavarese sta infatti riflettendo sulla possibilità di rilanciare la carriera di Paul Pogba con un'operazione che avrebbe diversi vantaggi anche dal punto di vista commerciale. Il francese è infatti uno dei testimonial più importanti di Adidas, storico marchio sportivo legato al Bayern Monaco, di cui è anche azionista di minoranza. Per l'ex Juve sarebbe pronto un contratto legato alle presenze in campo e agli effetti commerciali dell'affare.

