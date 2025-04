Ronaldo e l'obiettivo dei 1000 gol: pronto a rinnovare con l'Al Nassr

Secondo Marca, il portoghese ex Juventus non pensa al ritiro. Anzi, sarebbe vicino all'accordo con il club saudita per il prolungamento del contratto

16 . 04 . 2025 ( Aggiornata il 16.04.2025 14:14 ) 1 min