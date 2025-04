Muller, addio Bayern Monaco: un club di Serie A fiuta il colpo a zero

Muller, addio Bayern: ci pensa la Fiorentina

Si tratta della Fiorentina. Come rivelato da Sky Sport infatti i viola di Rocco Commisso avrebbero chiesto informazioni, intrattenendo già un primo contatto col suo agente. Secondo l'emittente non si sarebbe andati al di là questo: ancora nessuna vera trattativa o una richiesta economica. Muller al Bayern è stato abituato a guadagnare cifre decisamente alte, non meno di 10 milioni di euro. Cifre che sarebbero complicatissime da garantire non solo per la Fiorentina ma, in generale, per i club italiani. Sulla scia di Franck Ribery e Mario Gomez, ex Bayern che hanno vestito la maglia viola, la Fiorentina avrebbe dunque avuto un primo approccio anche per Muller, che andrà via da parametro zero.