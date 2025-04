Krstovic, sfida a tre: il prezzo, la chiave Juve e l'attacco del futuro

Juve, i nomi per l'attacco

D’altronde non potrebbe essere altrimenti, visto che Arek Milik è desaparecido da quasi un anno (si cercherà un accordo per la risoluzione anticipata in estate rispetto alla scadenza naturale del contratto fissata per il 2026). Dusan Vlahovic, invece, appare destinato a essere ceduto al miglior offerente, dato che i dialoghi per il rinnovo sono ormai in stand-by da mesi. Insomma, dell’attuale reparto offensivo juventino l’unico con chance di permanenza è Kolo Muani, a patto che il PSG conceda la possibilità di rinnovare il prestito per un altro anno. Ecco perché la Juve è al lavoro per almeno un acquisto davanti, se non due. Tra i nomi che piacciono parecchio dalle parti della Continassa ci sono anche quelli dei nigeriani Ademola Lookman e Victor Osimhen. La stella dell’Atalanta interessa da mesi (c’è stato già un primo summit tra Giuntoli e D’Amico a metà gennaio a Bergamo per parlarne) anche se come caratteristiche non è un goleador puro a differenza del cannoniere classe 1998. Osimhen, però, sembra destinato all’estero. La clausola rescissoria da 75 milioni è valida solamente per club stranieri e sembra difficile che De Laurentiis possa cederlo a una diretta concorrente come la Juve. Più percorribile la vendita dell’ex Lille in Premier League o Arabia Saudita. Infine sullo sfondo si staglia il nome di Rasmus Hoijlund che potrebbe lasciare il Manchester United in prestito, anche se il danese non è un bomberone (mai andato oltre i 10 gol in campionato tra Atalanta e United).