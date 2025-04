Lookman-Juve, perché un assist arriva da Osimhen: Giuntoli tesse la tela

La mossa Red Devils

Ma questa mossa dei Red Devils toglierebbe due carte al mazzo nel taschino di Cristiano Giuntoli, al lavoro per rivoluzionare l’attacco della Juventus. Due? Sì, perché il passaggio del nigeriano dal Napoli all’Inghilterra, via Galatasaray dove si trova al momento in prestito, risulterebbe particolarmente agevole se a compiere il percorso inverso fosse al contempo Rasmus Hojlund, poco apprezzato in Premier e disposto a cambiare aria per rilanciarsi definitivamente. Così due delle alternative bianconere per la prossima stagione troverebbero, in un colpo solo, una nuova destinazione. E in entrambi i casi non sarebbe Torino. Ma il nigeriano e il danese, appunto, rappresentano delle alternative. Vuoi per delle valutazioni di natura tecnica, che non pongono Hojlund in cima alla lista di gradimento nelle stanze della Continassa, e vuoi per delle considerazioni più prettamente economiche, alla luce delle difficoltà nel far rientrare l’eventuale stipendio di Osimhen nel virtuoso recinto del Decreto Crescita.