Huijsen cambia squadra? “Potrebbe già giocare il Mondiale per Club”

La stagione sta per volgere al termine e il calciomercato inizia a popolare le cronache calcistiche. I tanti club in giro per l'Europa hanno già avviato le prime trattative con l'obiettivo di anticipare la concorrenza, complice anche il Mondiale per Club in programma a giugno per il quale è stata aperta una finestra di mercato extra nei primi dieci giorni dello stesso mese. Tra i nomi che circolano come i papabili "colpi da novanta", c'è senza ombra di dubbio quello dell'ex Juventus Dean Huijsen, oggi al Bournemouth. Secondo alcune indiscrezioni che arrivano dal The Indipendent, il calciatore sarebbe un promesso sposo del Chelsea, pronto a trasferirsi a Londra già per la competizione intercontinentale.