Morata sul mercato! Al Galatasaray non è scattata la scintilla, Alvaro via a fine stagione

C'è aria di addio fra Alvaro Morata e il Galatasaray. Giunto in prestito alla corte di Okan Buruk , l'attaccante di proprietà del Milan ha deluso le aspettative di tecnico, società e tifosi. Con la maglia dei Leoni infatti, l'ex bianconero ha accumulato appena 10 presenze complessive, andando a segno in sole 3 occasioni . Numeri che stonano con l'accoglienza da star riservatagli al termine della sessione di mercato invernale. Il giocatore ha inoltre dovuto fare i conti con vari infortuni che lo hanno costretto a saltare 5 gare tra febbraio e marzo. Poi, il forfait in Coppa di Turchia a causa di un fastidio all'inguine.

Morata-Galatasaray: addio sempre più probabile

Un rendimento che ha provocato l'arretramento nelle prefrenze di Buruk, che negli ultimi tre impegni stagionali ha escluso il giocatore classe '92 dall'11 titolare. Lo stesso Morata non può dunque dirsi soddisfatto della propria avventura in Turchia. La sadenza del contratto è fissata a gennaio 2026 con diritto di riscatto esercitabile a 8 milioni di euro, o a 9 se entro giugno 2026. Eppure, non sarebbe così improbabile lo scenario di un addio a fine stagione. In caso di riscatto infatti, la società dovrebbe corrispondere all'attaccante uno stipendio di 6 milioni per i successivi 3 anni.