De Bruyne infiamma il mercato: alla lista si aggiunge anche un’italiana

Tutti pazzi per De Bruyne

Per lui si parla di un futuro in MLS, con diversi club interessati: in testa ci sarebbe l’Inter Miami di David Beckham e Lionel Messi, seguito da Chicago Fire, New York City e D.C. United. Stando a quanto riferisce Sky Sports News, però, il classe ’91 potrebbe anche restare in Premier League visto che su di lui ha punto i riflettori l’Aston Villa. Sempre secondo i media inglesi, però, ci sarebbe anche un club italiano pronto alla bagarre per il centrocampista belga: si tratterebbe del Como di Cesc Fabregas, ormai a un passo dall’aritmetica salvezza. Il club lariano, tra i più ricchi del nostro campionato, starebbe valutando la fattibilità della trattativa. Di certo l’aspetto economico non costituirebbe un problema, ma vanno considerati altri aspetti, come ad esempio la volontà di De Bruyne.