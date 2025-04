Lookman e Hojlund, Atalanta e Manchester United nuovo incrocio di mercato: "Cartellino e conguaglio"

Hojlund e Lookman, destini incrociati

Arrivato a Manchester per 72 milioni, il norvegese non è mai riuscito a brillare realmente. Ha segnato solo tre gol in 28 presenze in campionato in questa stagione e nell'ultimo match è stato sotituito dopo 70 minuti, a seguito di un'altra prestazione infruttuosa nella sconfitta casalinga per 1-0 contro i Wolves. Il nazionale nigeriano, che ha militato in Premier League con Leicester City, Fulham ed Everton, si è invece affermato come uno dei migliori attaccanti del calcio europeo nellla Dea, diventandone l'autentico tracinatore nello storico successo in Europa League della passata stagione. Qualche ruggine con Gasperini potrebbe portarlo alla partenza ufficiale, già paventata in estate dopo l'interesse del Psg.