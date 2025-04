Juve, ricordi? L’ex finito nel mirino dell’Arsenal: “Pronto a ridursi l’ingaggio”

L'Arsenal si prepara ad un finale di stagione entusiasmante, con la possibilità di vincere la prima Champions League della sua storia. I Gunners proveranno innanzitutto a raggiungere la finale (l'ultima volta risale al 2006), prima c'è da battere però il Psg. Intanto per il club londinese sta già progettando la squadra per la prossima stagione: si ripartirà da Mikel Arteta in panchina ma, secondo il Sun, l'altra certezza è che verrà fatto un mercato importante in estate, tra cui un top player ex Juve.