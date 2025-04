Frattesi, il prezzo si alza: il problema dell'Inter e la necessità di Inzaghi

MILANO - La scorsa stagione alcuni dei suoi 6 gol in campionato (su 8 in stagione), risultarono decisivi per lo scudetto (vedi in particolare i sigilli in zona Cesarini con Verona e Udinese). Quest’anno il bottino in Serie A è più o meno simile - è a quota 5 -, però il gol più importante Davide Frattesi lo ha segnato l’8 aprile a Monaco contro il Bayern. Una rete che, a conti fatti, ha regalato all’