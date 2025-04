Delap, radar Juve accesi: clausola scattata, lo United e quel retroscena Sheeran 

TORINO - Stavolta, ecco, la pinta da mandare giù sarà più amara del solito. È finita la storia tra l'Ipswich Town e la Premier League: con il ko contro il Newcastle (3-0, senz'appello), i Blues si sono incastrati definitivamente al diciottesimo posto, e dovranno fare di nuovo i conti con la Championship. Una situazione che può cambiare in maniera netta pure il mercato e in particolare il destino di Liam Delap, centravanti classe 2003, autore di 12 reti in stagione. Con la retrocessione ufficializzata dalla matematica, per la punta scatta automaticamente la clausola rescissoria da 30 milioni di sterline. Musica, per le orecchie del board del Manchester United - oggi in pole -, ma anche per quello della Juventus, per il quale il britannico rimane un nome nei radar.