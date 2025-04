"Frattesi straordinario, non va ceduto": Inter, Carnevali e il consiglio a Marotta. "Il Napoli..."

" Grosso ha dato un'identità , sul campo riesce a incidere, così come nella gestione, nello spogliatoio e sulla mentalità. Ha grandissime doti, sono convinto che avrà un futuro importante. Siamo retrocessi e abbiamo dovuto lavorare sulla voglia e sull'obiettivo che devi trasmettere, lui è stato bravissimo su questo. Ora è da vedere in Serie A. A chi assomiglia tra Conte e Inzaghi? È il giusto mix tra i due , chiaro che poi bisogna avere delle esperienze per crescere ancora. Siamo molto soddisfatti e dobbiamo ringraziarlo per quanto fatto", ha proseguito Carnevali.

Su De Zerbi

"Un ritorno di De Zerbi in Italia? Soltanto per stargli più vicino, glielo auguro. Uno come lui deve allenare un club importante in Italia, è un peccato che sia all'stero, soprattutto ora che ha conoscenze internazionali. Se è l'uomo giusto per il Milan? Non so cosa abbiano in testa, se fossi al Milan probabilmente potrebbe esserlo", ha concluso Carnevali.