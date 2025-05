“Huijsen, Real in pressing ma occhio alla Premier”: le ultime novità dalla Spagna

Il Real Madrid ha bisogno di ingaggiare un difensore centrale per la prossima stagione: l'obiettivo è la sua presenza al Mondiale per Club che si organizzerà la prossima estate negli Stati Uniti. Il nome più in voga su cui sta lavorando la dirigenza sportiva dei Galacticos è quello di Dean Huijsen, attualmente in forza al Bournemouth. Il difensore olandese, naturalizzato spagnolo che vanta già due presenze con la Nazionale delle Furie rosse, ha una clausola di 58 milioni di €.