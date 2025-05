Torino, Bella-Kotchap idea mercato per la difesa: lo manda Juric

TORINO - Per un Toro che sta preparando il terzultimo appuntamento del campionato, domenica in casa contro l’Inter prima di un finale che si dipanerà tra la trasferta di Lecce e la chiusura ancora al Grande Torino contro la Roma, ce n’è uno altro da allestire in vista della prossima stagione. Avendo ben chiaro il punto di partenza: mettendo assieme la squadra che poteva contare su Zapata prima dell’