Milan-Bologna, l’altra finale: Orsolini tra i nomi più caldi del mercato

Dovremmo rubricarli alla voce “incroci pericolosi”. Domani sera saranno avversari: in futuro chissà. Potrebbero anche ritrovarsi compagni di squadra, così come scambiarsi le attuali maglie di appartenenza. I destini di Riccardo Orsolini e Samuel Chukwueze appaiono, in qualche maniera, collegati tra loro. Ma andiamo con ordine. Il Milan da tempo corteggia l’esterno offensivo rossoblù. Tanto che a metà gennaio aveva offerto al Bologna 18 milioni più il prestito di Okafor per ingaggiarlo. Niente da fare. La società del presidente Joey Saputo decise di declinare le avance milaniste, ma al tempo stesso aveva sondato il terreno per il prestito del nigeriano. Quel Chukwueze che sembra in uscita dal Diavolo in estate e che poteva accasarsi altrove già a inizio febbraio. La sua cessione al Fulham, infatti, saltò solamente per i tempi tecnici contingentati e proprio l’ultimo giorno di mercato. Chissà che in estate da Londra non possano tornare alla carica. Denari che sarebbero poi utili al Diavolo per provare un nuovo assalto a Orsolini. Occhio pure al Bologna nel caso di partenza del numero 7, che resta nel mirino del Milan e piace parecchio pure al Napoli. Dovesse davvero andar via dalla squadra emiliana, un nome che rimane sempre valido per la sostituzione sarebbe proprio quello di Chukwueze.