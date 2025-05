Ancelotti: “Brasile sfida importante. Sarò tifoso Real per sempre”. Su Xabi Alonso...

L'arrivo di Xabi Alonso

Anche se manca l'ufficialità, il suo erede sarà con tutta probabilità Xabi Alonso ("Consigli? Ha tutti gli strumenti per essere un grande allenatore") ma fino alla fine della Liga resterà lui in panchina "e il mio unico pensiero è preparare le prossime partite. Dopo, dal 26, avrò altro da fare e a cui pensare. Non mi pento di nulla, ho tirato fuori il massimo che potevo tirare, a partire da me stesso, e i trofei che abbiamo vinto parlano da soli". Sembra un Ancelotti triste "ma non è così, sono molto felice di allenare il Brasile. È che mi trovo qui a spiegare cose che non vorrei perché fino al 25 sono l'allenatore del Real, rispetto questa maglia e voglio farlo fino all'ultimo giorno. Non ho mai avuto la sensazione che il Real non mi volesse, ho sempre sentito grande affetto ma non potevo essere l'allenatore del Real per tutta la vita".