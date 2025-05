Huijsen non ci sta: il clamoroso fake sul futuro e la netta smentita

La stagione calcistica che sta per volgere al termine ha conosciuto un nuovo protagonista: Dean Huijsen . Il difensore, ceduto la scorsa estate dalla Juventus al Bournemouth , oggi è un obiettivo di tutti i grandi club europei. Su tutti, manco a dirlo, il Real Madrid . Per tentare di battere la concorrenza, i Blancos si sono già mossi con decisione e nelle scorse ore avrebbero accelerato le trattative ma l'operazione è ancora tutta da costruire. A far montare la polemica sarebbe stato un presunto tweet del giocatore che avrebbe condiviso su X un cuore bianco , un segno, quantomeno di preferenza, di apertura verso la formazione spagnola. Ma la verità è che si trattava solo di una fake news generata da un account che poteva facilmente confondersi con uno ufficiale. Il che ha portato l'ex bianconero a muoversi in prima persona.

Huijsen e il "tweet" falso: cosa è successo

Il tweet incriminato sarebbe stato scritto da un profilo X a nome del calciatore spagnolo. Nella bio non era specificato - almeno in un primo momento - che si trattasse di una delle tante "pagine fan" a sostegno del giocatore. Il cuore bianco però, un chiaro riferimento al Real Madrid, ha ricevuto quasi 50mila like ed è diventato subito virale, passando come un'apertura reale del difensore per la destinazione madrilena. Poche ore dopo, proprio a causa del clamore mediatico, lo stesso Huijsen è intervenuto via social (stavolta sì, l'account Instagram ufficiale) smentendo con una storia l'account fake: "No tengo Twitter". Quindi, anche se la camiseta blanca sarà, probabilmente, la nuova maglia dell'ex Juve, le trattative sono ancora tutte da imbastire.