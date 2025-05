Reijnders, c'è il Real Madrid di Xabi Alonso oltre al City: il Milan trema ma un nome cambia tutto

Tijjani Reijnders si prepara a infiammare il mercato del Milan. Dopo l'interesse del Manchester City (confermato dal Corriere dello Sport) che avrebbe in canna un'offerta da oltre 70 milioni di euro, si fanno strada anche i rumor che vorrebbero il centrocampista olandese nel mirino del Real Madrid. Se fra dirigenza rossonera e Citizens non ci sarebbero stati ancora contatti, i media spagnoli riportano come i Blancos abbiano puntato il giocatore classe '98, per raccogliere l'eredità scoperta di Toni Kroos. Un rinforzo che dalla Spagna ritengono assai gradito a Xabi Alonso, tecnico dato per certo sulla panchina del Real già per il Mondiale per Club - Vinicius e compagni esordiranno il 18 giugnio contro l'Al Hilal - e che potrebbe essere oggetto di una ammaliante proposta di scambio con uno dei gioielli del Real.