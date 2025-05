Inter e Juventus, Luis Henrique nuovo Bremer? Scontro mercato, Ausilio contro il muro Marsiglia

Inter, la punta nel mirino

Allo stesso modo la proprietà ha avallato la trattativa per Henrique che per età e costi ha parametri simili. Identikit in comune con quello di Ange-Yoan Bonny che il Parma valuta 20 milioni: il ragazzo per caratteristiche può ricordare un Thuram ancora grezzo e il suo eventuale arrivo non sarebbe ingombrante nella gestione della batteria degli attaccanti dove la titolarità di Thuram e di Lautaro Martinez non va messa lontanamente in discussione. Il club emiliano - tra l’altro - è particolarmente attento ai giovani e quindi la cifra per il cartellino potrebbe essere abbattuta grazie all’inserimento di una contropartita (occhio, in tal senso, a una possibile joint-venture per Valentin Carboni - che dopo un anno di stop causa rottura del crociato ha assolutamente bisogno di gioare - oppure per Sebastiano Esposito, che l’Inter vuole vedere alla prova in Serie A, questo, ovviamente, qualora lo Spezia fallisca l’obbiettivo promozione).