Euro Napoli, l'incognita Conte e bomber David. Allegri, Pioli e un pallino di De Laurentiis...

Uno sguardo rivolto al presente, l’altro proiettato al futuro. Il Napoli la prossima stagione tornerà a giocare in Champions League ed a competere su quattro fronti, ma la vera incognita resta sempre la stessa: chi guiderà la squadra? Resterà Antonio Conte sulla panchina azzurra? Si saprà tra non molto, quando don Antonio ed il presidente De Laurentiis si incontreranno per discutere del futuro, sia sulla programmazione che sulle infrastrutture. Ma il forte interesse della Juventus per Conte ha costretto il patron partenopeo a cautelarsi, con nomi come Allegri, Pioli e il “pallino” Italiano. Tuttavia, la priorità del club resta di continuare con il coach salentino, per una nuova stagione da protagonisti, sia in serie A che in Champions. Questa volta sarà una “new era” legata all’organico: tanti giocatori andranno via, altri non verranno riscattati e molti ne arriveranno.