Luis Henrique, promessa Inter? Forse no. Per la Juve è perfetto se...

Luis Henrique, la Juve c'è

I bianconeri seguono l’evoluzione del giocatore da tempo, anche se per il momento non hanno mai provato ad affondare il colpo. L’eventuale qualificazione alla prossima Champions League, oltre al capire chi sarà la guida tecnica dei bianconeri, saranno fondamentali per presentare un’ipotetica offerta. Senza l’Europa che conta, visto che Luis Henrique non è una priorità e costa comunque una cifra importante, difficilmente i bianconeri passeranno dai sondaggi a fatti più concreti. In più il laterale può essere considerato perfetto per lo stile di gioco di Antonio Conte, meno efficace, forse, se inserito in un contesto dove i quinti non ricoprono un ruolo così fondamentale. Intanto i vertici dell’Inter e quelli del Marsiglia proseguiranno a stretto giro la trattativa.