Real Madrid e Liverpool, mercato super con gli 'scarti' di Juve e Milan

Un paio di mesi fa la Figc ha adottato la delibera Fifa aprendo a una terza finestra di mercato, nel corso dell’annata sportiva, che possiamo chiamare pre-estiva. Dal 1° giugno fino alle ore 20 del 10 giugno sarà infatti consentito alle società di effettuare operazioni di compravendita . Una modifica al regolamento internazionale legata alla disputa del Mondiale Club. In realtà questa nuova finestra non varrà soltanto per le nostre due rappresentanti alla rassegna americana ( Inter e Juventus ) ma per tutti i club di Serie A . Idem nel resto del mondo, con un distinguo giunto dalla sede zurighese della Fifa: «La decisione di aprire o meno una finestra aggiuntiva rimane a totale discrezione di ciascuna Associazione Membro FIFA interessata».

Perez è scatenato

Fatta questa (debita) premessa, balza subito all’occhio come due grandi club del calcio mondiale quali Real Madrid e Liverpool si siano mossi ampiamente in anticipo, e senza badare a spese, per rinforzarsi. Partenza sprint volta a bruciare la concorrenza. Cominciamo con gli spagnoli, che hanno dato l’addio ad Ancelotti (volato in Brasile ad allenare la “Seleção” e subito rimpiazzato dal basco Xabi Alonso) dopo un 2025 clamorosamente da “zero tituli”. Niente Supercoppa di Spagna (umiliati 5-2 a Gedda dal Barcellona), niente Liga (-4 dalla bestia nera Barça a una giornata dalla fine), niente Coppa del Re (sconfitti 3-2 sempre da Lamine & Co. a Siviglia con tre espulsi alla fine dei supplementari) e soprattutto niente Champions League (eliminati nei quarti dall’Arsenal, vincitore sia all’andata che al ritorno). Florentino Pérez se l’è legata al dito reagendo da par suo: considerate anche le lunghe convalescenze degli infortunati Carvajal, Eder Militão ed Alaba, tutti difensori, il presidente-mecenate dei “merengues” nel giro di pochi giorni ha definito gli ingaggi dell’inglese d’origine americana Trent John Alexander-Arnold (26enne, svincolato dal Liverpool) e dell’ispano-olandese Dean Huijsen (20 anni compiuti il mese scorso, ex Bournemouth). L’Ingegnere “galáctico” elargirà ad Arnold, lanciato nei “Reds” dal suo mentore Klopp, un salario da oltre 10 milioni a stagione fino al 30 giugno 2030. La firma avverrà il 1° giugno in modo che l’esterno destro considerato il più forte del mondo (ma per favore si tenga in considerazione pure l’olandese Denzel Dumfries) possa partecipare al Mondiale Club. Debutto a Miami contro l’Al Hilal il 18 giugno.