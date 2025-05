Farioli: "Futuro? Non mi interessa il brand. Voglio qualcuno che lotti con me"

Il Braga oltre la Roma

Oltre alla panchina della Roma, il nome di Francesco Farioli - ironia del destino natio di Barga, in provincia di Lucca - è stato più volte accostato anche a quella dei portoghesi dello Sporting Braga: "Non mi interessa quanto sia grande il prossimo club. All'Ajax non contava il marchio o il logo, ma il modo di fare le cose. Devo trovare un club disposto a lottare insieme per qualcosa", il commento in merito dell'ex tecnico del Nizza.