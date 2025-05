Flop Hojlund: si muove anche l’Inter. Juve, Osimhen non esce di scena

TORINO - Per rimanere in tema di grandi bomber, la Juventus si appresta a ristrutturare il suo parco attaccanti nel mese di giugno. Al Mondiale per Club ci sarà Dusan Vlahovic, ma sarà probabilmente l’ultimo passaggio prima di un divorzio che sembra inevitabile: non si registrano novità su trattative riguardanti il rinnovo di contratto, così i progetti del club bianconero si discostano sempre di più da quelli dell’attaccante serbo, il cui contratto - in scadenza a giugno sì, ma del 2026 - è il più oneroso dell’intera Serie A.

La situazione Kolo Muani

Dunque per ragioni di opportunità le strade andranno a dividersi, dopo il Mondiale per Club: servirà trovare il giusto incastro o, meglio ancora, il punto di incontro tra le esigenze di tutti, ma la strada pare essere tracciata da tempo. Tutto da scrivere invece è il futuro della relazione tra la Juventus e Kolo Muani: da contratto, il francese farà rientro a Parigi prima dell’inizio del Mondiale per Club in modo da potersi riunire con il Psg in attesa di definire la destinazione dell’attaccante, che sembra comunque lontano dalla squadra di Luis Enrique. Nei prossimi giorni, con la finestra straordinaria di mercato che si aprirà tra poco più di una settimana, la dirigenza bianconera proverà a convincere il Psg per poter così portare Kolo Muani negli Stati Uniti in tempo per il Mondiale per Club, provando a trovare una soluzione sul medio lungo periodo, con una formula che possa consentire alla Juve di avere il giocatore senza però svenarsi nell’immediato. Anche perché, pure in caso di conferma di Kolo Muani a Torino, i bianconeri andranno a perfezionare un colpo di primo livello in attacco.