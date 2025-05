Mbangula da sorpresa a cessione, l'assist per il bilancio Juve: cifra e club interessati

Mbangula fa gola all'estero

Al termine delle quattro competizioni, Samuel ha contato 32 gettoni e 4 reti, di cui 3 in Serie A e 1 in Champions League. Sono stati invece 4 gli assist in campionato, giocando quasi sempre da attaccante esterno a sinistra, per cui da alter ego di un certo Kenan Yildiz: non un dualismo banale. Ma Mbangula sapeva. I due hanno fatto insieme la trafila delle giovanili e inoltre dal turco ha imparato a non accusare l’impatto con il mondo della prima squadra. "Bisogna subito scendere sulla terra perché si può perdere velocemente la testa", aveva raccontato il giocatore - sornione - dopo l’esordio con tanto di marcatura con il Como. Un anno sportivo dopo, eccoci qui: è riuscito nel suo intento, quello di sfruttare l’aiuto dei suoi allenatori (e delle indisponibilità) per ritagliarsi una carriera certamente più agile, ma non ancora totalmente in discesa. L’attaccante è finito intanto sul taccuino dei principali scout del mercato e fa gola a un po’ di società estere, dalle quali la Juve si aspetta di ricevere proposte già nei prossimi giorni, dunque in tempo per chiudere l’esercizio di fine giugno.