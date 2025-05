Marchisio firma nella sede dell’Inter: ecco perché la leggenda Juve era lì

Marchisio Firma nella sede dell'Inter . Clamoroso a Milano. Fake news? No, c'è la foto e non è un'elaborazione dell'intelligenza artificiale. Anche se, a guardarla bene, i tifosi della Juventus possono tranquillizzarsi un poco, perché Marchisio è al tavolo delle firme nerazzurro, ma la penna in mano ce l'ha un ragazzo, Francesco Stante , classe 2005, difensore centrale che ha prolungato il suo contratto con la società nerazzurra.

E Marchisio cosa c'entra?

Marchisio è il procuratore di Stante. E, infatti, di fianco a lui c'è anche Alessandro Tocci, socio nell'agenzia di procura sportiva di Claudio. Quella dell'agente è una carriera che Marchisio ha intrapreso un'anno e mezzo fa. Al momento non ci sono grandi nomi nella sua scuderia, perché sta puntando soprattutto sui giovani, ma ha già ricevuto mandati per giocatori che volevano venire in Italia. Insomma, Marchisio non avrà nessun ruolo nell'Inter e la sua presenza in sede era necessaria per altre ragioni. Anche se vedere uno dei simboli più inossidabili della juventinità nella sede nerazzurra fa sempre un po' effetto.

