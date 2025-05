"Lukaku tornerà all'Anderlecht": il proprietario avvisa i tifosi del Napoli

Fresco dello Scudetto appena conquistato con il Napoli anche grazie ai suoi numeri (14 gol e 10 assist in questa stagione di Serie A), Romelu Lukaku potrebbe tornare presto a giocare in Belgio. Lo ha affermato Marc Coucke, proprietario dell'Anderlecht: "Tornerà, ma non so se tra uno, due o tre anni. Non sarà questa estate, ha vinto il titolo con il Napoli e deve assaporarlo la prossima stagione in Champions League. Però sogna l'Anderlecht".