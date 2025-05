De Rossi o Farioli per la Fiorentina dopo Palladino, ma c'è anche Tudor!

Pisa, Cagliari e Parma: la situazione allenatore

Rimanendo in Toscana: il Pisa ha dato il via libera a Pippo Inzaghi per dialogare col Palermo. Il futuro del Campione del Mondo 2006, infatti, non sarà nella città della Torre Pendente: in lizza per sostituirlo due suoi ex compagni come Andrea Pirlo (già incontrato) e Alberto Gilardino. Nel roster dei tecnici valutati dalla società nerazzurra ci sono pure Paolo Zanetti (vincolato però al Verona fino al 2026 dopo la salvezza centrata settimana scorsa), Eusebio Di Francesco e Paolo Vanoli, in uscita dal Toro e apprezzato anche dal Cagliari. A proposito dei sardi: restano in calo le quotazioni legate alla permanenza di Davide Nicola. Per rimpiazzarlo è in piedi la soluzione interna che porta alla promozione dalla Primavera di Fabio Pisacane. Infine appuntamento settimana prossima tra il Parma e Cristian Chivu per cercare di completare l’accordo per il rinnovo del contratto fino al 2027.