Allegri chiama Nicolussi al Milan! Reijnders out, Ricci a priori e Leoni...

Milan, non solo acquisti

Non solo acquisti, però. Se l'incontro di lunedì scorso fra Tare e Ghisolfi non è andato a buon fine per la questione Saelemaekers non è soltanto per la valutazione data dal Milan al jolly belga, ovvero 25 milioni, non un euro di meno, ma anche perché Alexis è un giocatore che per la sua duttilità piace ad Allegri e che dovrebbe rientrare alla base per restarci (come avrebbe voluto fare, per altro, pure Fonseca nell'agosto scorso). Ricci, Leoni e Saelemaekers: Allegri vuole ripartire da un mercato da... Serie A.