Modric, il Milan tenta il colpaccio: centrocampo da sogno per Allegri

Se è vero che il Milan del neo allenatore Massimiliano Allegri potrebbe perdere due punti fermi come Tijjani Reijnders ( direzione Manchester City di Pep Guardiola ) e Theo Hernandez ( che piace e non poco all'Al Hilal ), i rossoneri guardano anche alle entrate. Uno dei primi nomi emersi rappresenta una suggestione non da poco: si tratta infatti di Luka Modric.

Milan, Tare e l'idea Modric per Allegri

Vero che il centrocampista croato, vincitore del Pallone d'Oro nel 2018, il prossimo settembre compirà 40 anni. Eppure fino a pochi giorni fa ha rappresentato, per leadership e qualità tecnica, ancora un simbolo del Real Madrid. Secondo quanto rivelato da Sky Sport, dopo il saluto commosso al Bernabeu e l'imminente addio da parametro zero dai blancos, a lui ci starebbe pensando Igli Tare per rafforzare il centrocampo del Milan.

Tra le altre cose Modric non ha mai nascosto l'apprezzamento per la maglia rossonera, vestita in passato dal suo idolo Zvonimir Boban. Come rivelato dall'emittente, però, Modric non avrebbe ancora preso una decisione in merito al suo futuro. Il Milan, ad ogni modo, potrebbe rappresentare una nuova tappa nella gloriosa carriera del centrocampista.