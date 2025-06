“Lazio, Psg su Gila”: l’indiscrezione dalla Spagna. Real interessato perché...

Finita la festa per la conquista della Champions, il Psg guarda al mercato per regalare ulteriori innesti al tecnico Luis Enrique . Secondo "As", i francesi avrebbero messo nel mirino Mario Gila , 24enne difensore centrale della Lazio , sul quale restano vigili anche due club di Premier League. Sarebbe lui il prescelto per rinforzare la difesa, che si è comportata comunque piuttosto bene nel cammino europeo (9 gol subiti nel girone e 6 nella fase a eliminazione diretta) e ha individuato nel giovane Willian Pacho il compagno di reparto ideale del veterano Marquinhos.

Gila verso il PSG, ma occhio alla percentuale a favore del Real Madrid

I parigini avrebbero presentato la proposta migliore al calciatore e alla trattativa guarda con attenzione anche il Real Madrid: quando Gila fu ceduto ai biancocelesti per 6 milioni di euro, i blancos si riservarono il 50% sulla rivendita. Anche per questo la Lazio, qualora il club biancoceleste decidesse di vendere il suo gioello, cercherà di monetizzare al massimo la cessione del difensore, che potrebbe trasferirsi all'ombra della Torre Eiffel per circa 40 milioni di euro. È chiaro che in caso di partenza di Gila la Lazio dovrebbe ritornare sul mercato per garantire a Maurizio Sarri, tornato ufficialmente sulla panchina dei biancocelesti, un difensore centrale della stessa qualità.