Napoli, primo palo sul calciomercato? Conte vuole un giocatore del PSG ma...

Aspettando Kevin De Bruyne, il Napoli lavora per regalare altri rinforzi al tecnico Antonio Conte . Fra gli obiettivi dei neo campioni d'Italia ci sarebbe Lee Kang-In , 24enne trequartista sudcoreano sotto contratto fino al 2028 col Paris Saint-Germain . Obiettivo non semplice da raggiungere: ad oggi il club francese, riporta "L'Equipe", non sembra disponibile a trattare, nonostante il giocatore non sia una prima scelta nelle gerarchie dell'allenatore Luis Enrique. E il trionfo in Champions sicuramente non aiuta...

Lee Kang-In: la duttilità che serve a Conte

Lee è cresciuto nel settore giovanile del Valencia, che lo scovò ad appena 10 anni, e con cui esordì neanche maggiorenne nel 2019. In seguito si è trasferito a parametro zero al Maiorca, prima di lasciare la Spagna per accasarsi al PSG, che lo ha acquistato nell'estate del 2023 per 22 milioni. In questa stagione ha collezionato 45 presenze fra campionato e coppe, di cui 26 da titolare, realizzando 6 gol e altrettanti assist. Nasce trequartista me è in grado di giocare anche sulle corsie esterne o all'occorrenza come mezz'ala: brevilineo, baricentro basso, può essere quel calciatore duttile che farebbe comodo a Conte. Il Napoli ha bisogno di alternative di qualità, non solo per difendere il tricolore appena conquistato, ma anche perché ci sarà una Champions League da giocare.