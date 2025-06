Reijnders-Milan, è addio. Accordo con il City, ora si aspetta Modric© .

Dopo appena due stagioni il Milan e Tijjani Reijnders sarebbero già ai saluti. I rossoneri hanno raggiunto un accordo di massima sui 70 milioni di euro , bonus compresi, per la cessione del centrocampista al Manchester City . Una trattativa imbastita sulla fine del campionato e che è già arrivata alle battute finali. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli per il via libera definitivo.

Reijnders al Manchester City, i dettagli

L'arrivo di Massimiliano Allegri al Milan non ha cambiato il destino di un trasferimento voluto fortemente da Pep Guardiola. L'allenatore dei Citizens ha individuato nel calciatore olandese il riforzo giusto per un centrocampo che ha già perso Kevin De Bruyne, pronto a sbarcare a Napoli. A pesare anche il Mondiale per Club, competizione nella quale il tecnico spagnolo vorrà contare anche su Reijnders. Dalle parti di Milanello però non si sono fatti trovare impreparati, con la dirigenza che attende Luka Modric che firmerà un contratto di un anno più opzione per un secondo.