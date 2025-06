David parla di Juve e arriva l'offerta! Comolli, ecco il primo riscatto

Napoli in pressing su David

A maggior ragione dopo che il Napoli, segnalato in pole position nelle ultime settimane, ha alzato il piede dall’acceleratore. E proprio ieri, in un’intervista rilasciata a The Athletic, l’attaccante ha commentato le voci che lo vorrebbero vicino alla Serie A e, in particolare, alla Juventus. "Quella bianconera è una maglia che pesa? Ovunque si vada c’è la pressione da gestire: per dare il massimo ogni settimana, per fare felici i tifosi, per vincere ogni partita in cui si scende in campo. Non ho un accordo definito né con la Juventus né con il Napoli, in ogni caso. Ma voglio che la situazione si sblocchi prima dei ritiri pre-campionato, così da potermi ambientare nella nuova squadra e avere tempo per prepararmi al meglio".