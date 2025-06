L'Inter di Chivu: Hojlund in avanti, via Asllani per Nicolussi Caviglia

Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Non c’era più dubbio da giovedì sera, ma ieri mattina il 44enne tecnico rumeno ha posto la firma sul contratto biennale da 2 milioni più bonus. Per l’ufficialità, però, bisognerà attendere lunedì, quando Chivu è atteso anche alla Pinetina per il suo primo allenamento. Ieri l'ex Tripletista è rimasto in sede a parlare con Ausilio e Baccin per quasi otto ore. Le prime - alla presenza di Marotta - sono state dedicate alla definizione del contratto, al programma della trasferta negli Stati Uniti per il Mondiale per club e all’organizzazione dell’estate, col ritiro che sarà inevitabilmente più corto. Ci sono state pure delle telefonate ad alcuni giocatori del gruppo. Poi, quando il presidente è andato a Parma, si è entrati più approfonditamente sul tema mercato. Una campagna rafforzamenti che l'Inter dovrà svolgere con oculatezza per rinfrescare e allargare l'organico in vista di un'annata che si annuncia nuovamente lunga e impegnativa.

Hojlund obiettivo n.1

Serviranno seconde linee più performanti, in particolare in attacco. Dopo aver messo due primi tasselli a centrocampo (Sucic) e sulla fascia destra (Luis Henrique), ora l'Inter cercherà di intervenire nel reparto offensivo dove occorreranno almeno due rinforzi, anche se non sono da escludere tre ritocchi, visto che oltre ad Arnautovic e Correa, potrebbe fare le valige Taremi. Il tempo per mettere a disposizione di Chivu nuovi elementi per il Mondiale per club è poco, dunque in America verranno testati elementi di rientro dai prestiti e giovani come Valentin Carboni e Pio Esposito, fermo restando che ci saranno Lautaro, Thuram e Taremi. L'obiettivo numero uno, come ormai è evidente, è Rasmus Hojlund. Il Manchester United ha aperto alla partenza dell'attaccante danese acquistato nell'estate 2023 per 70 milioni più bonus.