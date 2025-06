Inacio, bomber dell’Italia U17 sognando il Mondiale: chi è l'oro azzurro di Dortmund

Ruolo, esplosione e sogni di Inacio

Fantasista, dicevamo. Sulla trequarti, da seconda punta, Inacio ha mostrato il suo talento in diverse posizioni del campo: a Dortmund è stato provato anche come mezzala o prima punta, nell’ottica di un lavoro di completare tecnicamente e tatticamente le sue caratteristiche e renderlo sempre più pronto ad un salto in prima squadra, in un calcio fatto di aggressività e intensità. Miglioramenti che sono stati evidentemente notati da chi sta al piano superiore, cioè Niko Kovac: l’allenatore giallonero ha voluto portare in ritiro Samuele insieme ai grandi in vista del Mondiale per Club negli Stati Uniti, per poter valutare al meglio il ragazzo e, chissà, magari fargli vivere anche il suo primo sogno americano.