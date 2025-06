Huijsen al Real Madrid, diretta: l'ex Juve presentato da Florentino Perez

I numeri di Huijsen alla Juve

Il classe 2005, infatti, cresciuto nelle Giovanili prima del Costa Unida (2010-2015) e poi del Malaga (2015-2021), si è trasferito in Italia per indossare la maglia bianconera. Dopo due anni di apprendistato ecco l'approdo nel 2023 in Next Gen. In Serie C l'esordio tra i professionisti, poi, il 22 ottobre 2023, il debutto in prima squadra, a San Siro, la Scala del Calcio, contro il Milan: al 78' Massimiliano Allegri lo mette in campo al posto di Federico Gatti per proteggere l'1-0 firmato Locatelli e lui risponde presente dimostrando grande personalità nonostante la giovanissima età. Sembra l'inizio di una favola che, però, finisce troppo presto. Non collezionerà altre presenze in gare ufficiali con la Juve. In prestito la stagione seguente alla Roma di José Mourinho, viene poi acquistato dal Bournemouth che dopo solo un campionato lo vende al Real Madrid. Oggi inizia ufficialmente la sua avventura al club più titolato al mondo: un bel traguardo per un ragazzo di soli 20 anni.